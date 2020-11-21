Подруга актрисы сочувствует Ольге, так как та находится в непростом финансовом положении.
По словам знакомой Ольги Кабо, актриса, которая была замужем за миллионером Николаем Разгуляевым, не только ничего не получит от мужа, но может лишиться ещё и своего имущества.
Ранее выяснилось, что перед разводом супруг актрисы, в прошлом успешный бизнесмен, внезапно обанкротился. Оказалось, что за душой у предпринимателя не осталось ничего. Более того, его фирмы имеют колоссальные долги.
Подруга Кабо сетует на то, что актрисе придётся расплачиваться за финансовый провал супруга. Приятельница известной артистки рассказала, что Ольга отдала свои две квартиры для развития бизнеса Разгуляева. Потом Кабо приобрела ещё одну квартиру.
"Да, они были уже в браке, но эту недвижимость она лично для себя приобрела. И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения "хвостов". Сейчас Кабо отвоёвывает право на жилплощадь. Муж её просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо сильное и надёжное, она получила головную боль", — рассказала в интервью "Экспресс газете" подруга Ольги Кабо.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.