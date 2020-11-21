Ольга Кабо может лишиться квартиры после развода с мужем

Подруга актрисы сочувствует Ольге, так как та находится в непростом финансовом положении.

По словам знакомой Ольги Кабо, актриса, которая была замужем за миллионером Николаем Разгуляевым, не только ничего не получит от мужа, но может лишиться ещё и своего имущества.

Ранее выяснилось, что перед разводом супруг актрисы, в прошлом успешный бизнесмен, внезапно обанкротился. Оказалось, что за душой у предпринимателя не осталось ничего. Более того, его фирмы имеют колоссальные долги.

Подруга Кабо сетует на то, что актрисе придётся расплачиваться за финансовый провал супруга. Приятельница известной артистки рассказала, что Ольга отдала свои две квартиры для развития бизнеса Разгуляева. Потом Кабо приобрела ещё одну квартиру.