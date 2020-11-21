Дочь Заворотнюк рассказала о трудном периоде в её жизни

Последний год выдался трудным для 24-летней дочери Анастасии Заворотнюк Анны. Об этом девушка рассказала в своём личном блоге.

"Мои розовые очки и романтические представления о прекрасном и безмятежном мире разбились о скалы реалий", — отмечает она.

По словам Заворотнюк-младшей, трудности закалили её характер и теперь она превратилась в сильного духом человека.

Также девушка призналась, что черпает огромную энергию из своего блога, общаясь с подписчиками.