Последний год выдался трудным для 24-летней дочери Анастасии Заворотнюк Анны. Об этом девушка рассказала в своём личном блоге.
"Мои розовые очки и романтические представления о прекрасном и безмятежном мире разбились о скалы реалий", — отмечает она.
По словам Заворотнюк-младшей, трудности закалили её характер и теперь она превратилась в сильного духом человека.
Также девушка призналась, что черпает огромную энергию из своего блога, общаясь с подписчиками.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.