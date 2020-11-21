Меладзе не попал в список тех, кого хотят видеть на ТВ в Новый год

Исполнитель, который призвал бойкотировать "голубые огоньки", оказался не такой уж желанной фигурой на телевизионных новогодних шоу.

Попытка привлечь внимание общественности к проблемам артистов, лишившихся заработков из-за пандемии, обернулась для Меладзе неприятностями.

Валерий Шотаевич принял на себя шквал негатива, который обрушился на него из-за неосторожного высказывания.

Артиста обвинили в том, что он хочет лишить россиян последней радости в Новом году, нарушив многолетние традиции показа по ТВ новогодних шоу.

Валерий Меладзе, чтобы прекратить яростные нападки, даже отправился в "красные зоны" больниц, где лежат тяжелобольные люди, ставшие жертвой коронавируса.

Певец облачился в защитный костюм и выразил слова поддержки тем, кого поразил COVID-19.

Сервис Superjob провёл опрос среди россиян, поинтересовавшись, чьи лица они хотят видеть на экране перед наступлением Нового года.

Оказалось, что зрители не представляют себе новогодних огоньков без Аллы Пугачёвой, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светланы Лободы и Юлии Зиверт.

В этом списке не нашлось места Валерию Меладзе.