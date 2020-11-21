Тодоренко задумывается о разводе с Топаловым

Ведущая передачи "Орёл и решка", которая всегда рассказывает о гармонии в браке с Владом Топаловым, впервые призналась в том, что в её семье наблюдаются кризисные явления.

Разбираться с семейными неурядицами Регина Тодоренко решила в прямом эфире с психологом.

Ведущая объяснила, что нередко задумывается о разводе с мужем.

Испытанием для молодых супругов стало рождение ребёнка. Оказалось, что у Влада и Регины абсолютно разные представления о методах воспитания детей.

"Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись", — объяснила Тодоренко.

Супруги пытаются преодолеть проблемы с помощью изучения психологической литературы. Звёздная пара также прибегает к помощи специалиста по семейным отношениям. Тодоренко и Топалов, следуя советам психологов, стремятся объяснять друг другу всё, что их беспокоит.