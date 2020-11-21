Ведущая передачи "Орёл и решка", которая всегда рассказывает о гармонии в браке с Владом Топаловым, впервые призналась в том, что в её семье наблюдаются кризисные явления.
Разбираться с семейными неурядицами Регина Тодоренко решила в прямом эфире с психологом.
Ведущая объяснила, что нередко задумывается о разводе с мужем.
Испытанием для молодых супругов стало рождение ребёнка. Оказалось, что у Влада и Регины абсолютно разные представления о методах воспитания детей.
"Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись", — объяснила Тодоренко.
Супруги пытаются преодолеть проблемы с помощью изучения психологической литературы. Звёздная пара также прибегает к помощи специалиста по семейным отношениям. Тодоренко и Топалов, следуя советам психологов, стремятся объяснять друг другу всё, что их беспокоит.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.