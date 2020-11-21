Митя Фомин собирается стать отцом с помощью "сурмамы"

Экс-солист группы "Hi-Fi" рассказал, что не любит, когда на него давят в вопросе деторождения.

Бесцеремонные советы по поводу того, что жизнь без детей неполноценна, вызывают раздражение у исполнителя.

Он считает, что каждый сам вправе решать, становиться ему родителем или нет. Давление общества в этом вопросе, по мнению музыканта, неприемлемо.

Митя Фомин обращает внимание на то, что в России детям живётся несладко.

"Насилие, бедность, беспризорность", — такими словами вокалист охарактеризовал существование многих детей в нашей стране журналистам газеты "Комсомольская правда".

При этом артист не впадает в другую крайность: не осуждает многодетных родителей.

"Натворили делов! Чтоб больше никаких детей!" — иронично передразнивает Фомин тех, кто любит вмешиваться в чужую жизнь.

Митя не переживает по поводу своей бездетности, так как уверен, что репродуктивный возраст мужчины продолжается почти всю жизнь.

Фомин не исключает, что последует примеру многих звёзд отечественного шоу-бизнеса и воспользуется услугами суррогатной матери. О такой перспективе Фомин задумывался.