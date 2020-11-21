Экс-солист группы "Hi-Fi" рассказал, что не любит, когда на него давят в вопросе деторождения.
Бесцеремонные советы по поводу того, что жизнь без детей неполноценна, вызывают раздражение у исполнителя.
Он считает, что каждый сам вправе решать, становиться ему родителем или нет. Давление общества в этом вопросе, по мнению музыканта, неприемлемо.
Митя Фомин обращает внимание на то, что в России детям живётся несладко.
"Насилие, бедность, беспризорность", — такими словами вокалист охарактеризовал существование многих детей в нашей стране журналистам газеты "Комсомольская правда".
При этом артист не впадает в другую крайность: не осуждает многодетных родителей.
"Натворили делов! Чтоб больше никаких детей!" — иронично передразнивает Фомин тех, кто любит вмешиваться в чужую жизнь.
Митя не переживает по поводу своей бездетности, так как уверен, что репродуктивный возраст мужчины продолжается почти всю жизнь.
Фомин не исключает, что последует примеру многих звёзд отечественного шоу-бизнеса и воспользуется услугами суррогатной матери. О такой перспективе Фомин задумывался.
"На мне рано ставить бездетный крест", — объяснил музыкант в интервью "Комсомолке".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.