София Ротару, в отличие от своих коллег по сцене, не стала делать "ковидные" скидки на свои концерты.
София Михайловна не стала подстраиваться под современные экономические условия. Гонорары певицы возросли вместе с валютой. Исполнительница измеряет свои доходы исключительно в долларах, поэтому скачок курса автоматически увеличил размер её гонораров за выступление.
Это объясняет, почему певица уже почти год не даёт концертов в России.
Маститая исполнительница просто не по карману любителям заказать звёзд на корпоративы.
Представитель Ротару Сергей Лавров рассказал и о солидных расходах на то, чтобы привезти всё необходимое для выступления Софии Михайловны. Такая транспортировка, по словам концертного директора именитой певицы, обойдётся в два миллиона рублей.
"Она получает гонорар только в валюте 50 тысяч долларов. Так как евро подскочил, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет", — рассказал Сергей Лавров в интервью "Собеседнику".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.