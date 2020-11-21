София Ротару отказалась снижать гонорары и осталась без концертов

София Ротару, в отличие от своих коллег по сцене, не стала делать "ковидные" скидки на свои концерты.

София Михайловна не стала подстраиваться под современные экономические условия. Гонорары певицы возросли вместе с валютой. Исполнительница измеряет свои доходы исключительно в долларах, поэтому скачок курса автоматически увеличил размер её гонораров за выступление.

Это объясняет, почему певица уже почти год не даёт концертов в России.

Маститая исполнительница просто не по карману любителям заказать звёзд на корпоративы.

Представитель Ротару Сергей Лавров рассказал и о солидных расходах на то, чтобы привезти всё необходимое для выступления Софии Михайловны. Такая транспортировка, по словам концертного директора именитой певицы, обойдётся в два миллиона рублей.