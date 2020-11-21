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Мама Бузовой раскрыла последствия инсульта у младшей дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мама Ольги Бузовой Ирина до сих пор находится в шоковом состоянии из-за инсульта у своей 32-летней дочери. Женщина испугана, поскольку врачам не удалось установить причину появления проблем со здоровьем у Анны Бузовой.

"Сейчас Ане лучше, спасибо. Неизвестно, из-за чего это произошло. Молодая, да. Поэтому и страшно, что причин не знаем, ищем. Она сама тоже пока не предполагает", — отметила Ирина Бузова.

"В нашей стране разве можно жить без нервов? Ждем, когда она вернется домой. Не знаем пока, когда это случится. Есть последствия инсульта, какие точно, не знаем, ждем, как пройдет восстановление. Мне тяжело об этом говорить, извините", — сообщила мама Бузовой "Комсомольской правде".

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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