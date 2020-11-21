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Собчак рассказала о нехороших приключениях в Дубае

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка поведала, какие трудности их ждали в Объединённых Арабских Эмиратах.

Собчак рассказала о нехороших приключениях в Дубае

Оказывается, в ОАЭ ведущая отправилась не только с супругом. На отдыхе еще присутствовала подруга Ксении Анатольевны, имя которой она не называет.

Собчак рассказала, как она спасла свою приятельницу от неприятностей в виде "ковидного" отеля, который светская львица назвала путём в ад.

Собчак и её подруга переболели COVID-19. На въезде в арабское государство у них взяли мазок. Собчак получила отрицательный результат, а приятельница — положительный.

Ксения посоветовала подруге некоторое время скрываться от бдительных медиков ОАЭ, пока не придут результаты повторного теста.

Тактика была вознаграждена. Второй тест показал отсутствие короновируса у подруги. Благодаря волевому решению женщины отлично отдохнули на одном из лучших курортов мира.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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