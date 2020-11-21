Виктор Сухоруков объяснил, как его нужно хоронить

Актёр в подробностях представил себе момент траурного прощания с ним.

69-летний артист Виктор Сухоруков точно решил, где его похоронят. Актёр, всероссийская известность к которому пришла после роли в фильмах "Брат" и "Брат-2", решил, что он будет покоиться рядом со своими родными на кладбище в Орехово-Зуево. Там он уже приобрёл участок для могилы неподалёку от родителей.

Фантазия артиста разыгралась, стоило ему только представить свои похороны. Он не хотел бы, чтобы его гроб ставили на сцену. Он предпочёл бы быть ближе к народу, чтобы с ним могли проститься не только родные и коллеги, но и простые зрители.

"Сцена — это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание. Поэтому если поставят гроб в коридоре или фойе, это будет намного торжественнее и честнее. На сцене гроб превращается в некую декорацию. И актеры плохо играют реальность, потому что приходят проститься и не артисты" — рассказал Виктор Иванович в интервью порталу "Дни. ру".

Сухоруков хоть и позаботился о организационных моментах своего погребения, но на тот свет не спешит. Актёр давно отказался от вредных привычек и ведёт здоровый образ жизни.