Продюсер опроверг безработицу среди артистов

Российские артисты разного уровня могут найти работу в период новогодних праздников и хорошо на этом заработать.

Об этом продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда". Он также опроверг миф о том, что заработки артистов прекратились из-за пандемии. По его словам, единственные ограничения, которые касаются культурной сферы — заполняемость театров.