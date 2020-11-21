Российские артисты разного уровня могут найти работу в период новогодних праздников и хорошо на этом заработать.
Об этом продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда". Он также опроверг миф о том, что заработки артистов прекратились из-за пандемии. По его словам, единственные ограничения, которые касаются культурной сферы — заполняемость театров.
"Все уже поняли, как надо себя вести. Это, конечно, не касается государственных театров. Им нельзя, чтобы было заполнено больше 25% мест", — пояснил Морозов.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.