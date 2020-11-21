Павел Прилучный увяз в кредитной кабале из-за Мирославы Карпович. Содержание новой возлюбленной бьёт по кошельку актёра.

Недавно он решился выставить на продажу подмосковный особняк, в котором жил с экс-женой, однако за дом нужно выплатить ещё 70 миллионов рублей залога.

"Паша весь в кредитах. Дом, машины — за всё это ещё надо гасить долги. Видимо, друзья пустили их с Мирославой пожить в своём доме. Старый дом сейчас выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить порядка 70 миллионов рублей", — сообщили друзья Прилучного изданию "Комсомольская правда".