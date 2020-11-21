Загадка, связанная с гибелью ведущего канала НТВ, по-прежнему будоражит общественность.
Безутешный отец, который недавно потерял сына, наотрез отказался верить в то, что у Александра Колтового мог быть роман с женщиной, которая разбилась с телевизионщиком в самолёте.
Публику до сих пор волнует вопрос о том, что связывало ведущего передачи "Звёзды сошлись" с женой успешного московского финансиста Натальей Климовой.
Журналисты не оставляют попыток выяснить, почему замужняя женщина оказалась в кабине самолёта, за штурвалом которого сидел Колтовой.
Александр записал свою пассажирку в журнале полётов как свою супругу, что послужило причиной путаницы, когда СМИ объявили о гибели супружеской четы Колтовых.
Слухи о романе Колтового и Климовой не нравятся близким ведущего.
На вопрос об отношениях сына с женой банкира отец Колтового ответил однозначно.
"Нет, я в это не верю. Ничего не буду объяснять", — сказал несчастный отец в ответ на вопросы журналистов.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.