Отец Колтового не верит в то, что его сын изменял жене

Загадка, связанная с гибелью ведущего канала НТВ, по-прежнему будоражит общественность.

Безутешный отец, который недавно потерял сына, наотрез отказался верить в то, что у Александра Колтового мог быть роман с женщиной, которая разбилась с телевизионщиком в самолёте.

Публику до сих пор волнует вопрос о том, что связывало ведущего передачи "Звёзды сошлись" с женой успешного московского финансиста Натальей Климовой.

Журналисты не оставляют попыток выяснить, почему замужняя женщина оказалась в кабине самолёта, за штурвалом которого сидел Колтовой.

Александр записал свою пассажирку в журнале полётов как свою супругу, что послужило причиной путаницы, когда СМИ объявили о гибели супружеской четы Колтовых.

Слухи о романе Колтового и Климовой не нравятся близким ведущего.

На вопрос об отношениях сына с женой банкира отец Колтового ответил однозначно.