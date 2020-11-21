Актриса из "Глухаря" обнаружена мёртвой в собственной квартире

В одной из московских квартир было обнаружено тело 82-летней Людмилы Князевой. Об этом сообщил портал vm. ru, ссылаясь на собственный анонимный источник среди силовиков.

Родственница актрисы несколько дней назад сообщила в полицию, что не может выйти на связь с Князевой. Смерть артистки не имеет криминальной составляющей.

Князева известна по съёмкам в шоу "Наша Russia" и сериале "Глухарь. Возвращение".