В одной из московских квартир было обнаружено тело 82-летней Людмилы Князевой. Об этом сообщил портал vm. ru, ссылаясь на собственный анонимный источник среди силовиков.
Родственница актрисы несколько дней назад сообщила в полицию, что не может выйти на связь с Князевой. Смерть артистки не имеет криминальной составляющей.
Князева известна по съёмкам в шоу "Наша Russia" и сериале "Глухарь. Возвращение".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.