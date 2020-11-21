Виктор Логинов захотел шестого ребёнка

Известный российский актёр Виктор Логинов около месяца назад женился на 21-летней коллеге Марии Гуськовой.

С актрисой Логинов играет в одном спектакле - "Классические шалости". Для артиста это уже четвёртый брак. От других жён у него есть четыре ребёнка, однако останавливаться он не собирается и планирует завести с Гуськовой ещё двоих.

Ранее Логинов признавался, что любит детей и хочет, чтобы у него их было как можно больше.