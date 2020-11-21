Недавно Валерий Меладзе напомнил о своём существовании на всю страну, призвав коллег бойкотировать съёмки новогодних "голубых огоньков".
По этому поводу высказалась и известная журналистка Ксения Собчак, которая назвала певца "Гринчем".
"Всей страной мы сядем дома в Новый год, но как Гринч, Меладзе праздник наш крадет. Ты услышь, Валера, нас услышь, здесь елка, оливье, "шампейн", а где же музыка?" — обратилась она к Меладзе.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.