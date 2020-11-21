Собчак назвала Меладзе "Гринчем", ворующим праздник

Недавно Валерий Меладзе напомнил о своём существовании на всю страну, призвав коллег бойкотировать съёмки новогодних "голубых огоньков".

По этому поводу высказалась и известная журналистка Ксения Собчак, которая назвала певца "Гринчем".