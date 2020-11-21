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Собчак назвала Меладзе "Гринчем", ворующим праздник

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно Валерий Меладзе напомнил о своём существовании на всю страну, призвав коллег бойкотировать съёмки новогодних "голубых огоньков".

По этому поводу высказалась и известная журналистка Ксения Собчак, которая назвала певца "Гринчем".

"Всей страной мы сядем дома в Новый год, но как Гринч, Меладзе праздник наш крадет. Ты услышь, Валера, нас услышь, здесь елка, оливье, "шампейн", а где же музыка?" — обратилась она к Меладзе.

Автор: Алексей Корнеев
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