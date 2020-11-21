Ольга Бузова рассказала, что пережила очень тяжёлый период из-за инсульта у своей младшей сестры, однако сейчас певица знает всё об этой болезни.

"Да, это страшно, за эти недели я узнала все об этой болезни, я прочитала все о ней в Интернете, узнала все от врачей! Первые дни я не могла в это поверить… Сейчас мы как раз на стадии восстановления и реабилитации", — объяснила звезда.

"Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты была счастлива и здорова! Хочу слышать твой смех и без умолку болтать до утра в ресторанчике. Я знаю, что совсем скоро мы с тобой так и сделаем, я вижу, что совсем скоро так и будет! Сейчас нам всем просто нужно набраться сил и терпения", — добавила певица.