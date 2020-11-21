Адвокат Ефремова: "Я дороже Добровинского!"

Новый адвокат Михаила Ефремова Андрей Алёшкин раскрыл сумму своего гонорара за дело актёра. Он показал копию договора с артистом изданию "Собеседник", в котором фигурирует сумма в 10 рублей.

"Есть такая позиция: некоторые дела надо делать для кармы. Это дело для кармы. Я обожаю этого артиста, я с удовольствием ходил на его спектакли, и я с удовольствием защищаю его за десять рублей", — пояснил правозащитник.

Журналисты спросили адвоката, почему он не написал сумму в договоре как у Александра Добровинского (1 рубль).