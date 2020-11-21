Новый адвокат Михаила Ефремова Андрей Алёшкин раскрыл сумму своего гонорара за дело актёра. Он показал копию договора с артистом изданию "Собеседник", в котором фигурирует сумма в 10 рублей.
"Есть такая позиция: некоторые дела надо делать для кармы. Это дело для кармы. Я обожаю этого артиста, я с удовольствием ходил на его спектакли, и я с удовольствием защищаю его за десять рублей", — пояснил правозащитник.
Журналисты спросили адвоката, почему он не написал сумму в договоре как у Александра Добровинского (1 рубль).
"Я не хочу быть, как Добровинский! Я дороже! Причем в десять раз!" — ответил Алёшкин.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.