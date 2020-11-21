На что может претендовать Алибасов при разводе с Шукшиной

Актриса намерена расторгнуть брак с продюсером.

Брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной длился недолго. 82-летняя актриса и 73-летний продюсер поженились ровно два года назад.

Их супружеский союз складывался крайне неудачно. Скандалы скоро выплеснулись за пределы их семейного гнезда и стали достоянием общественности.

За время недолгого брака супруги успели пережить немало судебных тяжб.

Объектом споров стала квартира Шукшиной, которую актриса сначала подарила супругу, а потом потребовала её вернуть.

После слезных просьб Лидии Николаевны суд пошёл навстречу женщине и вернул её недвижимость. Алибасов решил бороться до конца, снова претендуя на имущество супруги.

Близкая подруга актрисы по имени Татьяна объяснила, что Лидия Федосеева-Шукшина ничего не требует от супруга, а мечтает лишь о том, чтобы он оставил её в покое.

Бракоразводный процесс, который затеяла Лидия Николаевна, предусматривает раздел совместно нажитого в браке имущества.

Татьяна рассказала, что актриса за период, когда она состояла в браке с Алибасовым, купила квартиру по адресу: Бочкова, 5, вазочку для варенья, коврик для ванной комнаты и ёршик для унитаза.

Юрист Лидии Николаевны предполагает, что продюсер потребует в качестве компенсации за квартиру крупную сумму, которая была прописана в договоре дарения.