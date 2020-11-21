Любитель критических выпадов в сторону коллег похвастался своим бесстрашием.
С каким-то школьным бахвальством Станислав Юрьевич противопоставил своё поведение в кабинете врача с тем, как перенёс болезненную процедуру Михаил Боярский.
Актёр, известный своими язвительными высказываниями, опубликовал снимок, на котором он лежит на кушетке врача и мужественно терпит укол.
"Тысяча чертей, каналья, … один знакомый - народный артист, падает в обморок когда ему делают укол… Недавно под видео и фото камеры, в рекламных целях, оконфузился … Когда мужчине вкололи вакцину против Ковида он бедный потерял сознание… Другое дело я. Я прививки не боюсь: Если надо — уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и — пошел", — написал в Instagram Садальский.
Действительно, Михаилу Боярскому стало плохо при медицинском осмотре. Народный артист РСФСР лишился чувств в кабинете врача.
Подписчики Садальского яростно вступились за своего кумира. Поклонники главного мушкетёра страны объяснили Станиславу Юрьевичу, что Михаил Сергеевич потерял сознание не от боязни укола, а от того, что врач надавил на его воспалённые лимфоузлы.
"Этот народный артист сам себе инсулин колет и в обморок не падает, под камерами он в обморок не от страха упал, зря вы так…", — укорили Садальского интернет-пользователи.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.