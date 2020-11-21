Садальский высмеял Боярского за боязнь уколов

Любитель критических выпадов в сторону коллег похвастался своим бесстрашием.

С каким-то школьным бахвальством Станислав Юрьевич противопоставил своё поведение в кабинете врача с тем, как перенёс болезненную процедуру Михаил Боярский.

Актёр, известный своими язвительными высказываниями, опубликовал снимок, на котором он лежит на кушетке врача и мужественно терпит укол.

"Тысяча чертей, каналья, … один знакомый - народный артист, падает в обморок когда ему делают укол… Недавно под видео и фото камеры, в рекламных целях, оконфузился … Когда мужчине вкололи вакцину против Ковида он бедный потерял сознание… Другое дело я. Я прививки не боюсь: Если надо — уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и — пошел", — написал в Instagram Садальский.

Действительно, Михаилу Боярскому стало плохо при медицинском осмотре. Народный артист РСФСР лишился чувств в кабинете врача.

Подписчики Садальского яростно вступились за своего кумира. Поклонники главного мушкетёра страны объяснили Станиславу Юрьевичу, что Михаил Сергеевич потерял сознание не от боязни укола, а от того, что врач надавил на его воспалённые лимфоузлы.