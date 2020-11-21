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Садальский высмеял Боярского за боязнь уколов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Любитель критических выпадов в сторону коллег похвастался своим бесстрашием.

Садальский высмеял Боярского за боязнь уколов

С каким-то школьным бахвальством Станислав Юрьевич противопоставил своё поведение в кабинете врача с тем, как перенёс болезненную процедуру Михаил Боярский.

Актёр, известный своими язвительными высказываниями, опубликовал снимок, на котором он лежит на кушетке врача и мужественно терпит укол.

"Тысяча чертей, каналья, … один знакомый - народный артист, падает в обморок когда ему делают укол… Недавно под видео и фото камеры, в рекламных целях, оконфузился … Когда мужчине вкололи вакцину против Ковида он бедный потерял сознание… Другое дело я. Я прививки не боюсь: Если надо — уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и — пошел", — написал в Instagram Садальский.

Действительно, Михаилу Боярскому стало плохо при медицинском осмотре. Народный артист РСФСР лишился чувств в кабинете врача.

Подписчики Садальского яростно вступились за своего кумира. Поклонники главного мушкетёра страны объяснили Станиславу Юрьевичу, что Михаил Сергеевич потерял сознание не от боязни укола, а от того, что врач надавил на его воспалённые лимфоузлы.

"Этот народный артист сам себе инсулин колет и в обморок не падает, под камерами он в обморок не от страха упал, зря вы так…", — укорили Садальского интернет-пользователи.

 

 

Автор: Елена Былкина
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