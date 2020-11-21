Коллеги Романа Виктюка рассказали о его завещании

Актриса из театра Романа Виктюка передала распоряжение режиссёра, который завещал похоронить его в определённом месте.

Из родственников выдающегося режиссёра на церемонии прощания смогла присутствовать только племянница.

Пожилые сестры Романа Виктюка из Украины не смогли приехать в театр Романа Виктюка в Москве из-за пандемии.

Попрощаться с выдающимся деятелем культуры пришли коллеги и почитатели таланта Романа Григорьевича.

Актриса Людмила Погорелова, которая хорошо знала режиссёра, рассказала о об устном завещании Романа Виктюка, которое он нередко озвучивал близким людям.

"Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил, и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе", — рассказала актриса в беседе с журналистами ФАН.

Родные сестры Романа Григорьевича, проживающие во Львове, в точности исполнят волю покойного.