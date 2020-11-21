Актриса из театра Романа Виктюка передала распоряжение режиссёра, который завещал похоронить его в определённом месте.
Из родственников выдающегося режиссёра на церемонии прощания смогла присутствовать только племянница.
Пожилые сестры Романа Виктюка из Украины не смогли приехать в театр Романа Виктюка в Москве из-за пандемии.
Попрощаться с выдающимся деятелем культуры пришли коллеги и почитатели таланта Романа Григорьевича.
Актриса Людмила Погорелова, которая хорошо знала режиссёра, рассказала о об устном завещании Романа Виктюка, которое он нередко озвучивал близким людям.
"Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил, и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе", — рассказала актриса в беседе с журналистами ФАН.
Родные сестры Романа Григорьевича, проживающие во Львове, в точности исполнят волю покойного.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.