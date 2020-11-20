Филипп Плейн рассказал об отношениях с Яной Рудковской

Жена Евгения Плющенко не раз сообщала прессе о том, что немецкий дизайнер Филипп Плейн за ней ухаживал.

По словам продюсера, она нередко прилетала в гости к Плейну, который будто бы знакомил её со своими родителями.

На одном из эфиров программы "Вечерний Ургант", когда ведущий показал немецкому гостю фотографию Яны Рудковской, Филипп толи не узнал Яну, толи не захотел её узнать.

В YouTube-шоу "А поговорить?" дизайнер признался, что знает Рудковскую, однако слухи об их романе опроверг. Плейн объяснил, что познакомился с Яной после победы Димы Билана на "Евровидении". Филипп отметил, что связывали их исключительно дружеские отношения.

"Однозначно это была дружба. Ей требовалась поддержка в сложный период ее жизни: она тогда разводилась с мужем. Судебные тяжбы, борьба за опеку над детьми. Подозреваю, что ей было тяжело, и в этот период ей, конечно, нужны были знаменитые друзья", — объяснил Плейн в беседе с Ириной Шихман.

То, что Рудковская заявляла именно о романтических отношениях с ним, дизайнер объяснил тем, что Яне требовалось на этапе развода с супругом внимание прессы, поэтому она заявляла об их романе.