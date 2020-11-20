Ефремов полностью рассчитался с семьей погибшего Сергея Захарова

В общей сложности артист уже выплатил близким Сергея Захарова более трех миллионов рублей.

Эти средства адвокат семьи Захарова востребовал с актёра после принятия решения апелляционной инстанции.

Юрист обратил внимание судебные органы на то, что Ефремов выплатил лишь моральную компенсацию родственникам Захарова, но не возместил затраты на погребение жителя Рязани.

Ранее актёр перевёл членам семьи человека, который погиб под колёсами его автомобиля, три миллиона рублей.

111 тысяч Михаил Ефремов тоже с готовностью выплатил пострадавшим.

Актёр также согласился признать сожительницу погибшего в ДТП потерпевшей.

Адвокаты, представляющие интересы двух сторон, собираются организовать переговоры для дальнейшей координации действий.