О своих проблемах со здоровьем 32-летняя Анна Бузова написала в Instagram.
Девушка рассказала, что супруг отвёз её в больницу 12 ноября.
Анна Бузова объяснила, что у неё проявлялись все признаки инсульта — асимметрия лица, нарушение речи, потеря чувствительности руки и ноги на одной стороне.
"Это, правда, очень страшное состояние, когда ты всё понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь… мычишь и ревёшь от безысходности", — написала Анна в своём микроблоге.
Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что врачи вовремя пришли ей на помощь. Речь удалось восстановить, поэтому Анна тренирует речевой аппарат проговариванием скороговорок.
С чувствительностью правой руки и ноги пока остаются проблемы. Анна Бузова находится на реабилитации и надеется на полное восстановление после инсульта.
Под постом сестры звёздная родственница оставила свой комментарий.
"Я всё понимала, что ты говорила. Так хочется скорее тебя увидеть. Всё будет хорошо. Мы все рядом", — написала Ольга Бузова.
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