Сестра Ольги Бузовой попала в больницу с инсультом

О своих проблемах со здоровьем 32-летняя Анна Бузова написала в Instagram.

Девушка рассказала, что супруг отвёз её в больницу 12 ноября.

Анна Бузова объяснила, что у неё проявлялись все признаки инсульта — асимметрия лица, нарушение речи, потеря чувствительности руки и ноги на одной стороне.

"Это, правда, очень страшное состояние, когда ты всё понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь… мычишь и ревёшь от безысходности", — написала Анна в своём микроблоге.

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что врачи вовремя пришли ей на помощь. Речь удалось восстановить, поэтому Анна тренирует речевой аппарат проговариванием скороговорок.

С чувствительностью правой руки и ноги пока остаются проблемы. Анна Бузова находится на реабилитации и надеется на полное восстановление после инсульта.

Под постом сестры звёздная родственница оставила свой комментарий.