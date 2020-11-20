О спортсменке, которой приписывали роман с Владимиром Путиным, снова вспомнили папарацци.
Недавно СМИ облетела информация о том, что Алина Кабаева находится в интересном положении.
Слухи, ни на чём не основанные, быстро и активно множились в Сети. Внимание к гимнастке резко возросло.
Именно поэтому её снимок, на котором она запечатлена на сцене со своим тренером по гимнастике Ириной Винер, приковал к себе взгляды любопытных.
Свою личную жизнь Алина Кабаева тщательно скрывает.
Ей так хорошо это удается, что журналистам почти ничего неизвестно об отношениях Кабаевой с мужчинами.
Даже факт своего материнства спортсменка никогда не подтверждала.
Откуда взялись слухи о том, что она ожидает прибавления в семействе, пока неясно.
В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.