Алёна Шишкова рассказала о своих комплексах

Экс-супруга Тимати призналась, что стеснялась своего роста и своей худобы.

Истоки комплексов, по словам девушки, скрывались в глубоком детстве, когда ровесники дразнили её за фигуру, которую сейчас принято называть модельной.

Алёна рассказала, что недовольство внешностью не исчезло даже тогда, когда на неё стали обращать внимание мужчины.

Купающаяся в мужском внимании девушка, за плечами которой были конкурсы красоты, по её признанию, всё равно комплексовала.

Новое испытание пришло к Алёне после того, как она стала избранницей Тимати.

Хейтеры пристально подмечали в её внешности каждый недостаток и стремились как можно больнее уязвить.

Алёна Шишкова объяснила, что только сейчас полностью приняла себя такой, какая она есть.

Модель воспитывает дочку Алису от Тимура Юнусова (Тимати).