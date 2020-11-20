Экс-супруга Тимати призналась, что стеснялась своего роста и своей худобы.
Истоки комплексов, по словам девушки, скрывались в глубоком детстве, когда ровесники дразнили её за фигуру, которую сейчас принято называть модельной.
Алёна рассказала, что недовольство внешностью не исчезло даже тогда, когда на неё стали обращать внимание мужчины.
Купающаяся в мужском внимании девушка, за плечами которой были конкурсы красоты, по её признанию, всё равно комплексовала.
Новое испытание пришло к Алёне после того, как она стала избранницей Тимати.
Хейтеры пристально подмечали в её внешности каждый недостаток и стремились как можно больнее уязвить.
Алёна Шишкова объяснила, что только сейчас полностью приняла себя такой, какая она есть.
Модель воспитывает дочку Алису от Тимура Юнусова (Тимати).
В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.