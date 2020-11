Асмус в костюме деревенской лыжницы исполнила стриптиз

Актриса запустила танцевальный челлендж.

Кристина Асмус, которая очень активно общается со своими подписчиками в Instagram, поиграла с поклонниками в игру под названием "Перепляши Асмус".

"Как вы поняли по видео, танцевальный навык и присутствие юмора необязательны! Музыкальное сопровождение любое! Креатив приветствуется! Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью! Удачи!" — написала актриса.

Бывшая жена Гарика Харламова подала пример того, как нужно танцевать. Обольстительные движения песню You Can Leave Your Hat On настроили фолловеров на романтический лад.

Актриса заинтриговала публику, когда начала плавно стягивать с себя свитер, однако внимание поклонников Асмус вознаграждено не было.

Под свитером у Кристины оказалась еще одна кофта, под штанами — джинсы. Дальше актриса раздеваться не стала.

Наряд Асмус изначально был больше похож на костюм деревенской лыжницы, чем на наряд стриптизёрши.

Фанаты Асмус отметили, что только с такой точёной фигурой, как у актрисы, можно было незаметно натянуть штаны на джинсы.