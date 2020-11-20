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Валерий Дидюля пытался выгнать жену и дочь на улицу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая жена белорусского гитариста-виртуоза пожаловалась на поведение музыканта.

В своём Instagram певица Евгения Дидюля обратилась к подписчикам с существующей проблемой.

Исполнительница объяснила, что бывший муж выгоняет их с дочерью на улицу. Женщина написала, что инцидент произошёл около часа ночи.

Валерий Дидюля, по её словам, выбрал тёмное время суток для того, чтобы выставить экс-супругу и дочь на улицу.

"Он демонстративно вышвыривал наши вещи на лестницу, крича: "Пошла из моего дома!", — рассказала Евгения.

Певица сообщила, что адвокаты научили её все ссоры с бывшим мужем записывать на видеокамеру и диктофон. Так женщина и поступила, боясь того, что её признание воспримут как попытку пропиариться.

Ранее Евгения Дидюля жаловалась, что музыкант уклоняется от уплаты алиментов.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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