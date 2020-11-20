В Москве прощаются с Романом Виктюком

Проводить в последний путь выдающегося режиссёра современности пришли сотни поклонников его таланта.

К зданию театра Романа Виктюка бесконечной вереницей идут люди в масках с цветами в руках.

Родственники режиссёра позволили устроить прощальную церемонию с Романом Григорьевичем в театре, который носит его имя.

Сразу же после того, как в театре почтят память одного из самых заметных театральных деятелей России и мира, тело Виктюка увезут во Львов, где его похоронят в семейном склепе.

Присутствующие у здания театра люди говорят, что из жизни друг за другом уходят великие люди — Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян, а теперь этот мир покинул и Роман Виктюк.

Некоторые склонны воспринимать эти трагические события как знак уходящей эпохи.