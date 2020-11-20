Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США

Вдова Евстигнеева Ирина Цывина доверила хранение памятных вещей культового актёра своей подруге.

Дочь звезды отечественного кино, известного по фильмам "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце" и множеству других, актриса Мария Селянская сообщила, что даже не знала о существовании орденов отца. Она объяснила, что ордена у неё ассоциировались с войной, а Евгений Александрович не воевал.

Её удивил поступок третьей жены отца.

"Не хочется углубляться, зачем Ира вывезла папины ордена в Америку. Надоели эти скандалы", — объяснила Селянская в эфире передачи "Пусть говорят".

Участь орденов звезды советского кино не вызывает опасений, так как, несмотря на то, что они все эти годы хранились за границей, они не были утрачены. Их долгое время хранила у себя близкая подруга Ирины Цывиной Нателла.

"Тут орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и много других наград. Ира очень хотела, чтобы эти вещи оказались в музее. Сын Иры знал о существовании этих наград. Теперь я надеюсь, что вещами распорядятся правильно. Всё-таки память о Евстигнееве должна принадлежать народу, которому он служил", — заявила Нателла в эфире Первого канала.

Наследники Евгения Евстигнеева решили отдать вещи отца в музей МХАТа или Бахрушинский музей.