Представитель знаменитой цирковой династии рассказал, как цирк выживает в условиях пандемии.

Руководитель цирка братьев Запашных Эдгард Запашный объяснил, что из-за эпидемии COVID‑19 в цирке приготовились встретить тяжёлые времена. из-за того, что залы разрешили заполнять лишь 25%. Планировалось либо поднять цены на билеты, либо сократить зарплату сотрудникам.

Кризиса, однако, удалось избежать благодаря личному вмешательству мэра Москвы Сергею Собянину.

"Мы не бюджетная организация, мы единственное ГУП в Москве среди культурно-массовых учреждений. Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сказала, что по нам вопрос решался отдельно Сергеем Собяниным. Столичное правительство компенсирует нам траты, которые мы вынуждены будем понести", — рассказал Эдгард Запашный в интервью порталу "Рамблер".