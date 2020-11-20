Отар Кушанашвили посоветовал Малышевой лечиться

Скандально известный журналист, который не щадит никого, снова принялся злословить в адрес медийных персон.

Отар Кушанашвили принял участие в YouTube-шоу "Что было дальше?". Там он призвал ведущих задавать ему вопросы о звёздах. С присущей журналисту язвительностью он прошёлся по некоторым знаменитостям.

Авторы шоу решили узнать мнение Кушанашвили о ведущей программы "Жить здорово" Елене Малышевой.

Пропагандистка медицины давно стала героем мемов благодаря чрезмерной наглядности, с которой она преподносит информацию о тех или иных болезнях.

Отар не стал детально обсуждать Малышеву, он лишь в общих чертах описал её медицинское шоу.

"Это лепрозорий, старик. Это дом прокаженных. Она нуждается в скорейшем лечении", — ответил журналист на вопрос ведущих шоу.

Историю, продолжение которой должны были угадать интернет-остряки, Отар Кушанашвили посвятил актёру Гоше Куценко. Журналист высмеял пристрастие артиста к женщинам постарше.