Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии

Актриса пыталась справиться с болезнью самостоятельно, однако ей потребовалась помощь медиков.

Врачи диагностировали у Елены Ксенофонтовой 30% поражения легких. Пневмония захватывает все большую площадь легочной ткани. Дышать актриса может только с помощью кислородной маски.

Тесты на коронавирус показали отрицательные результаты, однако медики склоняются к тому, что актрису всё же поразил COVID-19.

Актриса рассказала о симптомах своей болезни.

"Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты. Температура продолжала держаться до сегодняшнего дня до 37,7", — рассказала о своём состоянии Ксенофонтова в Instagram.

Елена Ксенофонтова отметила также, что коронавирус негативно воздействует на эмоции и психику.