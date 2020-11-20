Александр Панкратов-Чёрный вступился за Цивина и Дрожжину

Скандал по поводу наследства Алексея Баталова возмутил Александра Панкратова-Чёрного.

Звезда советского кино Александр Панкратов-Чёрный вспомнил, что Цивин и Дрожжина были в хороших отношениях с Алексеем Баталовым. Актёр уверен, что они не могли обмануть вдову Баталова, так как они благородные люди.

Панкратов-Чёрный не сомневается, что, если бы у Баталова не было детей, то всё наследство он оставил бы именно Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину.

Актёр объяснил, что вся эта ситуация возникла из-за того, что вдова Баталова Гитана Леонтенко якобы пыталась сделать так, чтобы дочь Баталова от первого брака Надежда не могла претендовать на недвижимость знаменитого отца.

По словам Панкратова-Чёрного, Гитана Леонтенко сама предложила подписать договор пожизненной ренты, в результате чего Цивин и Дрожжина стали владельцами имущества вдовы актёра, известного по фильму "Москва слезам не верит" и многим другим шедеврам советского кинематографа.

"Новости о том, что у Баталовых якобы хотят отобрать квартиру, это для меня просто нонсенс. А от Гитаны я не ожидал такого поворота. Сначала подписала договор ренты, а потом вдруг подает в суд", — рассказал актёр в интервью порталу Teleprogramma. pro.

Александр Панкратов-Чёрный один из немногих представителей актёрской профессии, который вступился за супружескую пару, обвиняемую в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что вдова Баталова обвинила Дрожжину и Цивина в том, что они под предлогом оказания благотворительной помощи обманным путём завладели недвижимостью и крупной суммой денег из наследства Алексея Баталова.