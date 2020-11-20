Кириллу Гребенщикову запретили появляться на Украине

Актёру, который хотел посетить Незалежную, показали "красный свет".

Ещё один российский артист попал в "чёрный список" украинских пограничников.

Причиной не впускать Кирилла Гребенщикова на Украину стало то, что актёр посещал Крым, который украинские власти называют "оккупированной территорией".

Напрасно актёр, который прибыл из Белоруссии, пытался объяснить сотрудникам пограничной службы, что на Украине у него запланированы съёмки. На границе остались непреклонны. Актёра обвинили в нарушении украинского законодательства.

"Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё", — сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Гребенщикова отправили назад в Белоруссию и запретили ему в течение трёх лет въезжать на Украину.

Ранее СМИ сообщали, что певицу Глюкозу пограничники "пытали" вопросами о том, чей Крым.