"Убитого горем" вдовца Легкоступовой поймали в компании двух девиц

Певица Наталья Штурм в своём Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором вдовец исполнительницы хита "Ягода-малина" отдыхает в компании длинноногих красоток.

Штурм упрекнула Юрия Фирсова, супруга которого недавно погибла при загадочных обстоятельствах, в том, что он слишком быстро забыл свою покойную жену.

Яхтсмен находит утешение, развлекаясь с девицами из ночного клуба.

Исполнительница под разоблачительным снимком припомнила, как Фирсов разыгрывал трагедию перед телекамерами в день похорон Валентины Легкоступовой. Тогда, по словам Натальи, бодрый мужчина при команде "Мотор!" бросился наземь "убитый горем".