Певица Наталья Штурм в своём Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором вдовец исполнительницы хита "Ягода-малина" отдыхает в компании длинноногих красоток.
Штурм упрекнула Юрия Фирсова, супруга которого недавно погибла при загадочных обстоятельствах, в том, что он слишком быстро забыл свою покойную жену.
Яхтсмен находит утешение, развлекаясь с девицами из ночного клуба.
Исполнительница под разоблачительным снимком припомнила, как Фирсов разыгрывал трагедию перед телекамерами в день похорон Валентины Легкоступовой. Тогда, по словам Натальи, бодрый мужчина при команде "Мотор!" бросился наземь "убитый горем".
"Не прошло и двух месяцев. Вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне, ребята, а что такое скорбь? Есть вообще мозги у Этого? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика?" — задалась вопросами Наталья Штурм
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