Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Чиновники лишили жителей Екатеринбурга новогодних ресторанов
"Оболванили бандеровщиной": в Крыму ответили на провокацию Киева
Под Челябинском двое детей и двое взрослых умерли, отравившись газом
Украина не покупает у РФ вакцину, потому что "соросята" не велят
Вещество, благодаря которому могла зародиться жизнь, нашли учёные
США дали Украине денег на "контролирование" Азовского моря
В Якутии трое мужчин умерли от отравления антисептиком
В России могут начаться перебои с алкоголем
Reuters: Трамп меняет тактику в надежде переубедить выборщиков

Заворотнюк снялась в передаче у Андрея Малахова

Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.

Заворотнюк снялась в передаче у Андрея Малахова

Андрей Малахов всеми силами пытается взять эксклюзивное интервью у Анастасии Заворотнюк, которая выпала из медийного пространства по причине болезни.

Информация о том, что Малахову удалось пригласить Заворотнюк на своё шоу, недавно облетела СМИ.

Журналисты издания Popcake побеседовали с сотрудницей киностудии имени Горького по имени Юлия, которая убеждена, что Заворотнюк приходила в студию к Малахову.

На такие выводы женщину натолкнуло распоряжение руководства очистить коридоры здания. Работникам запретили покидать гримёрки и административные помещения, так как в студии ожидали приезд актрисы, которую никто не должен видеть.

"Понятное дело, это Анастасия Заворотнюк. Здесь на студии Горького давно ходят слухи, что планируется выпуск съемки "Прямого Эфира" с Настей", — рассказала Юлия изданию Popcake.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Вещество, благодаря которому могла зародиться жизнь, нашли учёные
США дали Украине денег на "контролирование" Азовского моря
В Якутии трое мужчин умерли от отравления антисептиком
В России могут начаться перебои с алкоголем
Reuters: Трамп меняет тактику в надежде переубедить выборщиков
Франция: нельзя позволить России и Турции договориться по Карабаху
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Шаляпин: на сцене одна шваль - известным артистам пора уходить
СМИ: Спецслужбы Польши - форпост борьбы НАТО с кремлёвской пропагандой
Макгрегор вернётся в октагон в январе 2021 года
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Как предупредить дедовщину в армии
В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников