Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.
Андрей Малахов всеми силами пытается взять эксклюзивное интервью у Анастасии Заворотнюк, которая выпала из медийного пространства по причине болезни.
Информация о том, что Малахову удалось пригласить Заворотнюк на своё шоу, недавно облетела СМИ.
Журналисты издания Popcake побеседовали с сотрудницей киностудии имени Горького по имени Юлия, которая убеждена, что Заворотнюк приходила в студию к Малахову.
На такие выводы женщину натолкнуло распоряжение руководства очистить коридоры здания. Работникам запретили покидать гримёрки и административные помещения, так как в студии ожидали приезд актрисы, которую никто не должен видеть.
"Понятное дело, это Анастасия Заворотнюк. Здесь на студии Горького давно ходят слухи, что планируется выпуск съемки "Прямого Эфира" с Настей", — рассказала Юлия изданию Popcake.
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