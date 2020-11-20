Заворотнюк снялась в передаче у Андрея Малахова

Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.

Андрей Малахов всеми силами пытается взять эксклюзивное интервью у Анастасии Заворотнюк, которая выпала из медийного пространства по причине болезни.

Информация о том, что Малахову удалось пригласить Заворотнюк на своё шоу, недавно облетела СМИ.

Журналисты издания Popcake побеседовали с сотрудницей киностудии имени Горького по имени Юлия, которая убеждена, что Заворотнюк приходила в студию к Малахову.

На такие выводы женщину натолкнуло распоряжение руководства очистить коридоры здания. Работникам запретили покидать гримёрки и административные помещения, так как в студии ожидали приезд актрисы, которую никто не должен видеть.