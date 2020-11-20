Давид Манукян намекает на беременность Бузовой

Пара все чаще поднимает в Instagram родительскую тему.

Бузова и Манукян разыгрывают родителей, привлекая к съёмкам девочку по имени Милана.

Состоящая в отношениях больше года звёздная парочка не в первый раз интригует публику.

Раньше Манукян намекал на какой-то важный день, выкладывая снимки с романтического свидания с Ольгой Бузовой.

На этот раз Давид взволновал подписчиков сценкой в сторис в Instagram. На кадрах знаменитости говорят смешными голосами о хмельном напитке.

Вайн Дава подписал словами, которые спровоцировали слухи о том, что Бузова находится в интересном положении.

"Беременна, что ли?" — подписал видео блогер.

Фолловеры тут же вспомнили историю о том, как Ольга почувствовала недомогание на "Ледниковом периоде".

Сопоставив два этих факта, поклонники пары поспешили сделать вывод о беременности Бузовой.