Пара все чаще поднимает в Instagram родительскую тему.
Бузова и Манукян разыгрывают родителей, привлекая к съёмкам девочку по имени Милана.
Состоящая в отношениях больше года звёздная парочка не в первый раз интригует публику.
Раньше Манукян намекал на какой-то важный день, выкладывая снимки с романтического свидания с Ольгой Бузовой.
На этот раз Давид взволновал подписчиков сценкой в сторис в Instagram. На кадрах знаменитости говорят смешными голосами о хмельном напитке.
Вайн Дава подписал словами, которые спровоцировали слухи о том, что Бузова находится в интересном положении.
"Беременна, что ли?" — подписал видео блогер.
Фолловеры тут же вспомнили историю о том, как Ольга почувствовала недомогание на "Ледниковом периоде".
Сопоставив два этих факта, поклонники пары поспешили сделать вывод о беременности Бузовой.
В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.