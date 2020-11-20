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Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит

Адвокат Сергей Жорин, известный тем, что является юристом многих российских "звёзд", отреагировал на слова Прохора Шаляпина о том, что на российской сцене много "швали".

"Певца такого — Прохор Шаляпин — я не знаю. Про героя — любовника — да, слышал. Он, вероятно, болен коронавирусом, если позволяет себе подобные высказывания", — сказал Жорин в интервью ФАН.

На вопрос: причём тут-то коронавирус — адвокат ответил, что "одним из проявлений заражения, кроме потери нюха и вкуса, является агрессивное поведение":

"Поскольку агрессия Шаляпину не свойственна, а тут вдруг выплеснулась, я делаю вывод, что, скорее всего, Проша прихворнул".

Юрист порекомендовал светскому льву "отлежаться пару недель":

"Выздоровеет — извинится".

Автор: Ольга Лебедева
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