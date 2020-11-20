Шаляпин: на сцене одна шваль - известным артистам пора уходить

Светский лев Прохор Шаляпин, счиартистам отказаться от съёмок в Новогодних программах. Но потом передумал. тающий себя певцом, хотя на сцене его давно никто не видел, высказался по поводу происходящего в российском шоу-бизнесе.
"Известные артисты должны в ближайшее время, как можно скорее, покинуть сцену и дать дорогу молодым звездам", — заявил Шаляпин порталу Teleprogramma. pro.
Он объяснил это тем, что артисты, которых давно и много показывают по телевидению, заработали себе на безбедную жизнь и в условиях пандемии "должны молчать и не жаловаться на жизнь".
"Страна устала от старой гвардии. Если Валерий Меладзе и остальные артисты проигнорируют "новогодние огоньки", то люди только обрадуются. Тем более, что молодые ребята бесплатно бы приняли участие в подобных мероприятиях".
Напомним, что несколько дней назад Меладзе предложил артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах. Но потом передумал.
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