Шаляпин: на сцене одна шваль - известным артистам пора уходить

Светский лев Прохор Шаляпин, счиартистам отказаться от съёмок в Новогодних программах. Но потом передумал. тающий себя певцом, хотя на сцене его давно никто не видел, высказался по поводу происходящего в российском шоу-бизнесе.

"Известные артисты должны в ближайшее время, как можно скорее, покинуть сцену и дать дорогу молодым звездам", — заявил Шаляпин порталу Teleprogramma. pro.

Он объяснил это тем, что артисты, которых давно и много показывают по телевидению, заработали себе на безбедную жизнь и в условиях пандемии "должны молчать и не жаловаться на жизнь".

"Страна устала от старой гвардии. Если Валерий Меладзе и остальные артисты проигнорируют "новогодние огоньки", то люди только обрадуются. Тем более, что молодые ребята бесплатно бы приняли участие в подобных мероприятиях".

Напомним, что несколько дней назад Меладзе предложил артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах. Но потом передумал.