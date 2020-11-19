"Палец сосут": Дана Борисова пожалела артистов

Телеведущая "Армейского магазина" похвасталась, что не лишилась заработка в пандемию.

В то время, как многие артисты жалуются на тяжёлые времена, Дана Борисова объявила, что у неё "всё в шоколаде".

Ведущая объяснила, что не надеется на новогодние корпоративы, а зарабатывает на рекламе, а также на продаже тиражей своей книги.

"И я, например, в нынешней ситуации не так проиграла, как остальные представители отечественного шоу-бизнеса. Представьте, как все плохо в нашей сфере, если даже такие гиганты, как Меладзе, Киркоров и Елена Воробей требуют скидок на продукты", — сказала Дана.

Дана Борисова уверена, что у звёзд отечественного шоу-бизнеса есть накопления и альтернативные виды заработка. Ей известно, что многие шоумены имеют свой бизнес, который не даст им умереть с голоду.