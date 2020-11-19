Лишенные работы артисты надеются хоть что-то заработать на новогодние праздники.
"Известия" писали, что в последнем месяце уходящего года упущенная выгода каждого артиста составит от пяти до восьмидесяти миллионов рублей.
Российские компании, которые раньше тратили на приглашённых артистов солидные суммы, в этом году умерят свои корпоративные аппетиты.
Руководитель компании "Империя музыки" Табриз Шахиди рассказал, что так как мероприятия до 23:00 все же разрешены, то некоторым артистам удастся снять "новогодние сливки" с корпоративов.
Табриз Шахиди объяснил, что популярные артисты, входящие в топ-50, смогут выступить с концертами на нескольких корпоративах.
Эти доходы будут, вероятнее всего, будут пущены на содержание музыкальных коллективов, работающих с артистами.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.