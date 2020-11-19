Российские артисты потеряют солидный доход

Лишенные работы артисты надеются хоть что-то заработать на новогодние праздники.

"Известия" писали, что в последнем месяце уходящего года упущенная выгода каждого артиста составит от пяти до восьмидесяти миллионов рублей.

Российские компании, которые раньше тратили на приглашённых артистов солидные суммы, в этом году умерят свои корпоративные аппетиты.

Руководитель компании "Империя музыки" Табриз Шахиди рассказал, что так как мероприятия до 23:00 все же разрешены, то некоторым артистам удастся снять "новогодние сливки" с корпоративов.

Табриз Шахиди объяснил, что популярные артисты, входящие в топ-50, смогут выступить с концертами на нескольких корпоративах.

Эти доходы будут, вероятнее всего, будут пущены на содержание музыкальных коллективов, работающих с артистами.