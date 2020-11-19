Дочь Примадонны вышла из проекта, который на 49% принадлежал Алле Борисовне.
Кристина Орбакайте вышла из проекта строительства в Санкт-Петербурге Театра песни Аллы Пугачевой. Планировалось, что в северной столице будет построено высотное здание в форме бриллианта стоимостью 400 миллионов долларов.
Некоторое время назад Пугачёва передала свои акции Кристине Орбакайте, однако исполнительница отказалась от участия в масштабном начинании.
Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь весь проект принадлежит миллиардеру Евгению Финкельштейну.
Жители города на Неве не одобрили строительство здания, так как оно могло нарушить исторический облик Санкт-Петербурга
"Театр имени Пугачевой потерял какую-либо с ней связь", — объясняет канал.
Бизнес-проекты Примадонны редко оказываются успешными. Не пошла продажа чипсов "АБ". Серия духов "Алла" и создание одноименного журнала тоже не были прибыльными проектами.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.