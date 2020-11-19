Орбакайте не стала строить Театр имени Пугачевой

Дочь Примадонны вышла из проекта, который на 49% принадлежал Алле Борисовне.

Кристина Орбакайте вышла из проекта строительства в Санкт-Петербурге Театра песни Аллы Пугачевой. Планировалось, что в северной столице будет построено высотное здание в форме бриллианта стоимостью 400 миллионов долларов.

Некоторое время назад Пугачёва передала свои акции Кристине Орбакайте, однако исполнительница отказалась от участия в масштабном начинании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь весь проект принадлежит миллиардеру Евгению Финкельштейну.

Жители города на Неве не одобрили строительство здания, так как оно могло нарушить исторический облик Санкт-Петербурга

"Театр имени Пугачевой потерял какую-либо с ней связь", — объясняет канал.

Бизнес-проекты Примадонны редко оказываются успешными. Не пошла продажа чипсов "АБ". Серия духов "Алла" и создание одноименного журнала тоже не были прибыльными проектами.