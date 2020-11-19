Перед смертью Роман Виктюк смеялся

Выдающийся театральный деятель был полон планов и надежд на скорое возвращение к работе.

По словам близких актёра, причиной его смерти был не COVID-19. Роман Григорьевич действительно проходил лечение от коронавируса незадолго до кончины, однако смерть его наступила от тромбоэмболии.

Директор театра Романа Виктюка Валерий Райков объяснил, что у режиссера случилась закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Никто не ожидал, что Роман Виктюк уйдёт из жизни. Наоборот, он заставил всех поверить в то, что идёт на поправку.

"Всем скажите — мне лучше, выздоравливаю, хочу выписываться", — передает слова Романа Григорьевича его соратник Валерий Райков изданию "МК".

17 ноября Романа Виктюка перевозили из клиники в госпиталь. Находившиеся рядом с ним люди рассказывают, что во время транспортировки настроение у Виктюка было приподнятым, всю дорогу он смеялся и беседовал бодрым голосом.

После того как режиссёра определили в госпиталь, Валерию Райкову позвонила главный врач и сообщила страшную новость.