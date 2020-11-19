СК вмешался в скандал по поводу квартиры Федосеевой-Шукшиной

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку по поводу возможных противоправных действиях с недвижимостью Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Руководитель Главного следственного управления по городу Москве распорядился тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего. Сайт ведомства сообщает, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в своём обращении объяснила, что её супруг Бари Алибасов, и его помощник Сергей Моцарь мошенническим способом завладели её квартирой.

Актрисе удалось оспорить договор дарения в суде, однако, Бари Алибасов, снова затевает судебные тяжбы.

По мнению адвоката Лидии Федосеевой-Шукшиной, он собирается взыскать с актрисы сумму 1,39 млн рублей, прописанную в договоре.