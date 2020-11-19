Противостояние продюсера группы "Ласковый май" и экс-солиста группы продолжается.
Юрий Шатунов торжествовал в июле этого года, так как добился права исполнять песни "Ласкового мая". Суд посчитал незаконным предписание компании "Честная музыка", запрещающее певцу выступать с хитами "Ласкового мая".
Его радость, однако, была преждевременной. Андрей Разин празднует победу.
"Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май"", — написал продюсер в своём Instagram.
Законным правообладателем песен группы стал бизнесмен Руслан Филатов.
При этом он призывает Шатунова к миру.
"Мы не против Юры Шатунова. И я в очередной раз предлагаю ему безвозмездно получить права на исполнение наших песен. Поэтому, чем быстрее Юра обратится к нам, тем лучше будет для него", — написал Разин в своём микроблоге.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.