Андрей Разин отобрал у Шатунова хит "Белые розы"

Противостояние продюсера группы "Ласковый май" и экс-солиста группы продолжается.

Юрий Шатунов торжествовал в июле этого года, так как добился права исполнять песни "Ласкового мая". Суд посчитал незаконным предписание компании "Честная музыка", запрещающее певцу выступать с хитами "Ласкового мая".

Его радость, однако, была преждевременной. Андрей Разин празднует победу.

"Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май"", — написал продюсер в своём Instagram.

Законным правообладателем песен группы стал бизнесмен Руслан Филатов.

При этом он призывает Шатунова к миру.