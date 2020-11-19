Садальский ответил на слова Боярского о "бедных" артистах

Дискуссия по поводу того, кому на Руси жить тяжело, продолжается.

Звезда советского кино Михаил Боярский выступил в своём Instagram, призвав мужчин актёрской профессии не раскисать в условиях безработицы.

Главный мушкетёр страны сказал, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги и посоветовал актёрам, оставшимся без работы, искать альтернативный способ заработка.

В качестве идеи "стартапа" он посоветовал выброшенным на обочину жизни артистам сесть за баранку автомобиля и подрабатывать частным извозом.

Стас Садальский, который всегда очень остро реагирует на социальные темы, поддержал Боярского, отметив, что многим гражданам тяжелее, чем артистам. Актёр сказал, что жаловаться на материальные проблемы артисты не должны, так как сейчас всем тяжело.

При этом Станислав Юрьевич отметил, что Михаилу Сергеевичу легко рассуждать на такие темы, так ему всегда могут помочь дети, которые построили успешную карьеру.