Кто охотился за наследством Олега Яковлева из "Иванушек"?

За 200-миллионное наследство умершего солиста группы "Иванушки International" боролись многие люди из окружения певца.

Получить куш после смерти Олега Яковлева пытались его бывшая девушка Александра Куцевол, племянница и женщина, выдававшая себя за мать музыканта.

Журналистка Александра Куцевол представляла суду поддельное свидетельство о браке, а также пыталась доказать невменяемость возлюбленного, претендуя на его квартиру на Дербеневской набережной.

Племянница Яковлева уверяла, что воспитывает его сына, которого, по её уверению, он сам отдал.

Права на наследство предъявляла женщина по имени Масхуда Минидарова, которая убеждала всех, что является матерью солиста популярной группы. Сам же исполнитель рассказывал, что его мать умерла в 1996 году.

Попытки всех охотников за наследством Яковлева оказались тщетными. Перед смертью певец составил завещание, согласно которому все своё состояние оставил другу Роману Радовому и племяннице Татьяне.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на юбилейном концерте группы "Иванушки International" "воскресят" Олега Яковлева и Игоря Сорина.