Кристина Асмус два месяца ходила с "кровяным глазом": травма детства

Актриса, которую преследуют злоключения, вспомнила о том, что могла лишиться в детстве глаза.

Кристина Асмус рассказала, что детские шалости могли поставить крест на её артистической карьере.

Артистка поведала, что, когда она была подростком, в неё выстрелили из игрушечного пистолета с пульками.

Одна из салатовых пулек попала девочке в глаз и забилась под кожу.

Извлекал инородный предмет из глаза отец артистки, который, чтобы успокоить дочь, говорил о том, что случай пустяковый.

Пульку удалось вытащить, а Кристина, по её словам, два месяца ходила с кровяным глазом.

Асмус преследуют неприятности?

Недавно она рассказала, что коллега во время съёмок нечаянно ударил её по лбу, в результате чего образовалась большая шишка.

Подписчики Кристины тут же вспомнили свои детские истории, многие из которых были по-настоящему жуткими. Поклонники актрисы рассказывали о попадании конфет в дыхательные пути и даже о том, что стрела из лука прилетала им в глаз.