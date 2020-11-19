Актриса, которую преследуют злоключения, вспомнила о том, что могла лишиться в детстве глаза.
Кристина Асмус рассказала, что детские шалости могли поставить крест на её артистической карьере.
Артистка поведала, что, когда она была подростком, в неё выстрелили из игрушечного пистолета с пульками.
Одна из салатовых пулек попала девочке в глаз и забилась под кожу.
Извлекал инородный предмет из глаза отец артистки, который, чтобы успокоить дочь, говорил о том, что случай пустяковый.
Пульку удалось вытащить, а Кристина, по её словам, два месяца ходила с кровяным глазом.
Недавно она рассказала, что коллега во время съёмок нечаянно ударил её по лбу, в результате чего образовалась большая шишка.
Подписчики Кристины тут же вспомнили свои детские истории, многие из которых были по-настоящему жуткими. Поклонники актрисы рассказывали о попадании конфет в дыхательные пути и даже о том, что стрела из лука прилетала им в глаз.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.