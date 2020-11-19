Сколько потеряют звёзды из-за отмены новогодних корпоративов?

Из-за повсеместно вводимых запретов на проведение массовых мероприятий, в декабре в массовом порядке отменяются предновогодние празднества.

Артисты в связи с этим могут недополучить до 80% привычных доходов.

Об этом заявил Табриз Шахиди, президент компании "Империя музыки".

По его словам, примерно столько звёзды недополучили за весь 2020 год. Теперь, в декабре, их ждёт повторение финансовых потерь.

"В зависимости от уровня гонорара и статуса наступающий месяц принесет им от 5 до 80 млн рублей убытков", — говорит Шахиди (цитата "Известий").

Однако, продюсер уверен: топовым артистам отчаиваться рано:

"События камерного масштаба до 23 часов по-прежнему разрешены, а, как показывает практика, до 40% частных мероприятий — это ивенты численностью до 50 гостей".

К слову, с Шахиди согласна Татьяна Ларина, концертный директор Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Анжелики Варум и Леонида Агутина, которая уверена, что её "подопечные", будучи весьма востребованными "на высокобюджетных корпоративах", без работы точно не останутся.

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