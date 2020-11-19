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Овдовевшая из-за сухого льда блогер встретит Новый год в бассейне

Печально прославившаяся на всю страну после трагедии с сухим льдом блогер Екатерина Диденко Новый год планирует встретить опять в бассейне.

Овдовевшая из-за сухого льда блогер встретит Новый год в бассейне

На этот раз программу мероприятия будет организовывать новый возлюбленный Влад Черных.

Об этом Диденко оповестила своих подписчиков в инстаграм.

"Друзья, есть ли среди моих читателей риэлторы? Если есть, и вы можете помочь нам с вариантами домиков на Новый год, напишите Владу", — написала Диденко.

А ее бойфренд уточнил, что дом нужен вместительный:

"С бассейном, сауной", —

— потому что будет много людей.

Подписчики Диденко массово отреагировали примерно одинаково:

"Сухой лёд уже купили?"

Напомним, в феврале муж и двое друзей Екатерины Диденко погибли во время вечеринки по случаю её дня рождения. Причина — добавленный в бассейн сухой лёд.

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